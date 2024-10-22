Tyler, the Creator выпустил клип на композицию Noid

Хип-хоп-музыкант Tyler, the Creator представил видео на трек Noid. Песня, судя по всему, войдет в грядущий альбом рэпера CHROMAKOPIA, релиз которого намечен на 28 октября. На стримингах сингл пока не вышел.
В тревожно-комичном монохромном ролике артист постоянно убегает от некоего преследования, поддавшись своей паранойе. В роли одержимой фанатки в клипе появляется комик и сценаристка Айо Эдебири. Режиссером выступил сам Tyler, the Creator.
Ранее стало известно, что рэпер дебютирует в кино в картине независимого режиссера Джоша Сэфди «Марти Суприм».