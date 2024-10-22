«Нуждается в медицинской помощи»: поиски 29-летней женщины внезапно свернули

В Уфе завершились поиски 29-летней девушки. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Уфимка пропала вчера — 21 октября. В объявлении о розыске девушки отмечалось, что она нуждается в медицинской помощи. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найдена, жива! — заявили добровольцы.
Где все это время была уфимка — не уточняется.
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