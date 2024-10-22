В Петербурге создали модем для передачи данных по электросетям

«Модем NB-PLC позволяет передавать и принимать цифровой сигнал через существующую электрическую проводку зданий и линии электропередач (ЛЭП). Это делает его универсальным устройством для использования в системах учета электроэнергии, мониторинга состояния объектов, в охранных и пожарных сигнализациях и др. Модем поддерживает широкий диапазон частот, что позволяет адаптировать его под различные задачи», — рассказали в пресс-службе.