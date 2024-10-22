В Петербурге создали модем для передачи данных по электросетям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций (СПбГУТ) им. проф. М. А. Бонч-Бруевича создали специальный модем, который позволяет передавать информацию через электрическую проводку зданий и линии электропередач. Его применение позволит в оперативном режиме с экономией трафика передавать данные по учету электроэнергии, воды, тепла, а также управлять системой подачи ресурсов, сообщили в пресс-службе СПбГУТ.
«Модем NB-PLC позволяет передавать и принимать цифровой сигнал через существующую электрическую проводку зданий и линии электропередач (ЛЭП). Это делает его универсальным устройством для использования в системах учета электроэнергии, мониторинга состояния объектов, в охранных и пожарных сигнализациях и др. Модем поддерживает широкий диапазон частот, что позволяет адаптировать его под различные задачи», — рассказали в пресс-службе.
Модем позволяет выбирать диапазон частот в зависимости от характеристик электросетей, что максимизирует качество передачи сигнала, также устройство поддерживает различные интерфейсы передачи данных. Благодаря этому модем можно синхронизировать с большим количеством внешних систем автоматизации. Аппарат позволяет подключать до 1 тыс. устройств, а максимальная скорость передачи данных составляет 140 кбит/с.
Инновационное устройство планируется поставлять энергосбытовым и распределительным компаниям, так как оно обеспечивает надежную и экономичную передачу данных без необходимости прокладывать новые кабели. С учетом модернизации существующих электросетей это позволит в значительной мере сэкономить на системах передачи данных.
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича был основан в 1930 году. СПбГУТ является одним из лидеров по подготовке высококвалифицированных кадров в области связи и телекоммуникаций.