Национальный центр «Россия» начнет работу в Москве 4 ноября

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Национальный центр “Россия” начнет свою работу 4 ноября для демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе, а также для сохранения наследия Международной выставки-форума “Россия”. Мы верим, что Центр станет площадкой для открытого диалога, площадкой для проектирования будущего, в работе которой могут принять участие все жители нашей страны», — сказала генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Будущие павильоны объединят и оборудуют залом для постоянной экспозиции, залом для временных выставок, большим концертным залом на 1,6 тыс. мест, конгресс-залом на 600 мест, деловой зоной, лекториями, фуд-кортом с национальными кухнями и универмагом с товарами из разных регионов страны. «Мы применяем все современные мультимедийные и конгрессно-выставочные технологии для того, чтобы на одной площадке можно было реализовать все возможные современные событийные форматы разных конфигураций — от питчингов до гала-концертов», — поделился управляющий зонами проведения мероприятий центра Никита Погребинский. Национальный центр начнет работу с Международного симпозиума «Создавая будущее», который пройдет с 4 по 6 ноября.