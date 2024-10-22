Национальный центр «Россия» начнет работу в Москве 4 ноября

В Экспоцентре на Краснопресненской набережной в Москве продолжается реконструкция помещений для Национального центра «Россия». До завершения строительства он будет располагаться в павильонах № 3, 4 и 7, общая площадь которых составляет 37 тыс. кв. метров, сообщается 22 октября на сайте дирекции выставки достижений «Россия».
«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Национальный центр “Россия” начнет свою работу 4 ноября для демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе, а также для сохранения наследия Международной выставки-форума “Россия”. Мы верим, что Центр станет площадкой для открытого диалога, площадкой для проектирования будущего, в работе которой могут принять участие все жители нашей страны», — сказала генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Будущие павильоны объединят и оборудуют залом для постоянной экспозиции, залом для временных выставок, большим концертным залом на 1,6 тыс. мест, конгресс-залом на 600 мест, деловой зоной, лекториями, фуд-кортом с национальными кухнями и универмагом с товарами из разных регионов страны. «Мы применяем все современные мультимедийные и конгрессно-выставочные технологии для того, чтобы на одной площадке можно было реализовать все возможные современные событийные форматы разных конфигураций — от питчингов до гала-концертов», — поделился управляющий зонами проведения мероприятий центра Никита Погребинский. Национальный центр начнет работу с Международного симпозиума «Создавая будущее», который пройдет с 4 по 6 ноября.
Он соберет ученых, футурологов, писателей-фантастов, представителей власти и бизнеса из 40 государств. В течение трех дней гости столицы поучаствуют в 60 мероприятиях, которые посвящены четырем объектам исследования: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций.
25 июля президент России Владимир Путин поручил до 1 октября текущего года наметить план строительства выставочного комплекса Национального центра «Россия» и его филиалов в регионах в целях демонстрации достижений страны и сохранения наследия выставки-форума.
Уникальное российское «Экспо» стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и завершило работу 8 июля 2024 года.