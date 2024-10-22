Прокуратура потребовала залатать дыру в асфальте на набережной реки Мойки

Как показала проверка, участие в которой принимали в том числе и сотрудники районного отдела ГАИ, дорожное полотно имеет дефекты, деформации и разрушения. На некоторых участках были выявлены «просадки» более чем на десять сантиметров, сообщили в пресс-службе петербургского управления надзорного ведомства.
«В ходе проверки прокуратуры Центрального района комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга инициированы мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, получению государственной историко-культурной экспертизы, а также приведению указанного участка в нормативное состояние», — сообщили в прокуратуре Петербурга.
При этом в пресс-службе надзорного ведомства подчеркнули, что устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что лазурный автобус провалился под землю на Кронштадтской улице недалеко от «Автово».