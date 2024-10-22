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Прокуратура потребовала залатать дыру в асфальте на набережной реки Мойки

Прокуратура Центрального района потребовала от ответственных ведомств заделать дыру в асфальте на набережной реки Мойки.

Как показала проверка, участие в которой принимали в том числе и сотрудники районного отдела ГАИ, дорожное полотно имеет дефекты, деформации и разрушения. На некоторых участках были выявлены «просадки» более чем на десять сантиметров, сообщили в пресс-службе петербургского управления надзорного ведомства.

«В ходе проверки прокуратуры Центрального района комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга инициированы мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, получению государственной историко-культурной экспертизы, а также приведению указанного участка в нормативное состояние», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

При этом в пресс-службе надзорного ведомства подчеркнули, что устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что лазурный автобус провалился под землю на Кронштадтской улице недалеко от «Автово».