Прокуратура потребовала залатать дыру в асфальте на набережной реки Мойки

Как показала проверка, участие в которой принимали в том числе и сотрудники районного отдела ГАИ, дорожное полотно имеет дефекты, деформации и разрушения. На некоторых участках были выявлены «просадки» более чем на десять сантиметров, сообщили в пресс-службе петербургского управления надзорного ведомства.