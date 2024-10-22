В Гуково судебный пристав помог мужчине, которому стало плохо

Согласно опубликованной информации, в здании суда старший смены по ОУПДС Гуковского городского отделения ГУФССП заметил, как мужчине стало плохо. Сотрудник сразу же поспешил на помощь. Он оказывал первую доврачебную помощь посетителю суда до прибытия бригады скорой помощи.