В Гуково судебный пристав помог мужчине, которому стало плохо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, в здании суда старший смены по ОУПДС Гуковского городского отделения ГУФССП заметил, как мужчине стало плохо. Сотрудник сразу же поспешил на помощь. Он оказывал первую доврачебную помощь посетителю суда до прибытия бригады скорой помощи.
Вскоре мужчина был передан медикам, которые отметили, что судебный пристав действовал грамотно.