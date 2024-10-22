Певица Глюкоза опубликовала видео своего задержания в аэропорту Шереметьево

Глюкоза опубликовала видео случившегося из Шереметьево, на котором ее окружили люди в гражданском вместе с человеком в полицейской форме. Неизвестные требуют пройти с ними в отделение в аэропорту. Певица требует сначала показать документы, но оппоненты отказываются сделать это на камеру, объясняя, что не могут раскрыться как оперативники. В какой-то момент девушка в гражданском в качестве доказательства вытаскивает из кармана джинсов ~красную книжечку на золой цепочке с надписью «служебное удостоверение МВД»~, но не соглашается ее открыть.