«Главное — чтобы вернулся живым и здоровым!»: Семья бойца СВО из Сербии и жительницы Шахт восхитила окружающих

Шахтинка Татьяна и боец СВО из Сербии Живорад заключили брак в ноябре прошлого года. Свадьба необычной пары сразу привлекла внимание журналистов и других жителей Ростовской области. Спустя почти год «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, что отношения пары стали еще крепче, у супругов родился ребенок.
ВОСПИТЫВАЮТ ДЕТЕЙ И МЕЧТАЮТ О ВТОРОМ СЫНЕ.
Напомним, Татьяна познакомились с будущим мужем случайно. Женщина увидела интервью бойца из Белграда Живорада Радоичича. По словам мужчины, он переживал за Россию и хотел отправиться на Донбасс еще в 2014 году, но его останавливала мама. Перед началом спецоперации женщина скончалась. Живорад подписал контракт и отправился на СВО.
Татьяна оставила комментарий под тем самым сюжетом про штурмовика из Сербии. Мать двух девочек не рассчитывала на какой-то ответ. Но спустя некоторое время дончанке написал герой интервью. Между Татьяной и Жикой — так военного называют близкие — завязалась переписка. Кстати, первая их встреча прошла за ленточкой.
Летом шахтинка и боец из Белграда отправились в совместный отпуск на море. Здесь Живорад и сделал возлюбленной предложение. Татьяна не раздумывая согласилась.
Сейчас пара воспитывает общего ребенка — мальчика. Живорад находится в отпуске и вместе с Татьяной занимается детьми. В будущем он хочет заняться хозяйством, а еще — мечтает о втором сыне. Шахтинка говорит, что полностью разделяет все планы мужа.
«ЧТОБЫ РАЗ И НАВСЕГДА!».
История Татьяны и Живорада восхитила читателей «КП-Ростов-на-Дону». Люди желают людям долгой и счастливой жизни, здоровья и удачи.
— Совет да любовь! Счастья, здоровья и благополучия молодым. Чтобы раз и навсегда. И ни о чем не жалеть!
Были и те, кто отнесся к скорой свадьбе супругов скептически. Но и они желают бойцу здоровья, а его семье — любви.
— Самое главное, чтобы вернулся живым и здоровым! Брак похож на авантюру, молодые и горячие. Искра промелькнула, страсть, но не любовь. Искренне желаю, чтобы я ошиблась и чтобы эта страсть переросла в огромную любовь на всю жизнь!