«Главное — чтобы вернулся живым и здоровым!»: Семья бойца СВО из Сербии и жительницы Шахт восхитила окружающих

Напомним, Татьяна познакомились с будущим мужем случайно. Женщина увидела интервью бойца из Белграда Живорада Радоичича. По словам мужчины, он переживал за Россию и хотел отправиться на Донбасс еще в 2014 году, но его останавливала мама. Перед началом спецоперации женщина скончалась. Живорад подписал контракт и отправился на СВО.