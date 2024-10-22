В Уфимском районе в аварии с пассажирским автобусом травмы получили три человека

Сегодня вечером, 22 октября, в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП с несколькими пострадавшими. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Авария случилась на Западном обходе столицы региона около деревни Подымалово. Здесь столкнулись микроавтобус Ford Transit и легковушка Kia. Известно, что автобус развозил работников. В салоне были три человека.
На место ЧП были направлены сотрудники МЧС, которые по прибытии оказали помощь пострадавшим. К счастью, никто не погиб. Травмы получили водитель легкового авто и два пассажира автобуса.
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, — сообщает МЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.