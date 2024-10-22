Врач Шахвеледов раскрыл ростовчанам опасность менингита

Врач рассказал NEWS.ru, чем опасен менингит. По словам заведующего педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Рамила Шахвеледова, даже после лечения могут начаться осложнения.
Одно из тяжелых последствий — повреждение мозга. Также могут появиться проблемы с памятью, движением и координацией. В некоторых случаях после менингита люди теряют слух. При бактериальном менингите риски того, что возникнут осложнения, увеличиваются. Кроме того, вероятность таких последствий растет, если опоздать с лечением.
— Возможные последствия включают проблемы с обучением и памятью, эпилептические припадки, проблемы с движением и координацией, в редких случаях — необратимое повреждение мозга, — уточнил перечень осложнений педиатр.