Врач Шахвеледов раскрыл ростовчанам опасность менингита

Одно из тяжелых последствий — повреждение мозга. Также могут появиться проблемы с памятью, движением и координацией. В некоторых случаях после менингита люди теряют слух. При бактериальном менингите риски того, что возникнут осложнения, увеличиваются. Кроме того, вероятность таких последствий растет, если опоздать с лечением.