Сегодня, 22 октября, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Джошуа Ливо (забросил шайбу в ворота соперников на 12 минуте матча), Тодд Нэйтан (28) и Шелдон Ремпал (забил гол в серии буллитов). За команду гостей отличились Данил Авершин (28) и Даниил Сероух (39).
«СЮ» после 15 игр с 18 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 24 октября. Команда схлестнется в Уфе с новгородским «Торпедо».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.