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«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» со счетом 3:2

«Салават Юлаев» обыграл 3:2 «Сочи» в матче КХЛ.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 октября, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Джошуа Ливо (забросил шайбу в ворота соперников на 12 минуте матча), Тодд Нэйтан (28) и Шелдон Ремпал (забил гол в серии буллитов). За команду гостей отличились Данил Авершин (28) и Даниил Сероух (39).

«СЮ» после 15 игр с 18 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 24 октября. Команда схлестнется в Уфе с новгородским «Торпедо».

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