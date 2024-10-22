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В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 9-летнего ребенка

В Ростове без вести пропал 9-летний мальчик.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 9-летнего школьника. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Егор Рахманов вышел из дома 22 октября и больше не вернулся. Родители мальчика пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Друзья не знают, где может находиться Егор. Сейчас поисками школьника занимается полиция и волонтеры.

Рост пропавшего — около 155 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза. Он был одет в черную толстовку с оранжевой надписью и серым капюшоном, серые брюки и черные мокасины. С собой у него был синий рюкзак.