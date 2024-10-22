Названа вероятная причина разрушения спутника Intelsat

Эйсмонт добавил, что все зафиксированные на данный момент фрагменты спутника каталогизированы — их траектории движения можно предсказать. «Если ваш аппарат по этим прогнозам может [с каким-то из обломков] столкнуться, то что ж, нужно делать маневр уклонения», — сказал ученый. Он отметил, что для геостационарных спутников экстренные коррекции орбиты являются мероприятием необычным, но осуществимым.