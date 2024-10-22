В Ростове-на-Дону без вести пропал 48-летний мужчина

В Ростове-на-Дону без вести пропал местный житель. Об этом сообщили в поисковом сообществе ЮГ.
Юрий Девицкий вышел из дома 10 апреля. С того дня информации о его местонахождении нет. Близкие пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких месяцев поисковики прочесывают все близлежащие районы города.
Рост пропавшего порядка 185 сантиметров. У него худощавое телосложение, темные волосы и голубые глаза. Он был одет в куртку темно-зеленого цвета, бежевый свитер, синие джинсы и темно-голубые ботинки.