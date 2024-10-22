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Любители экстремальной езды стали устраивать гонки по «Уфимскому ожерелью»

Посетителей «Уфимского ожерелья» стали беспокоить эндуристы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе посетителей «Уфимского ожерелья» стали беспокоить эндуристы. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Кировского района столицы Башкирии Илвир Нурдавлятов.

Эндуро представляет собой вид мотоспорта, который предполагает агрессивное вождение на специализированных трассах. В своей публикации глава района Уфы подчеркивает, что лесной массив «Уфимского ожерелья» мотоциклетной трассой не является. Чиновник призвал граждан соблюдать порядок и с сожалением отметил, что по всей территории придется установить запрещающие езду знаки для «непонимающих людей».

— Занимайтесь любимыми видами мотоспорта только на оборудованных для этого трассах! Берегите себя! — заявил Илвир Нурдавлятов.

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