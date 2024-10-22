БЖД сказала о столкновении микроавтобуса с поездом на перегоне Борисов — Жодино

На перегоне Борисов — Жодино произошло столкновение грузового поезда с грузовым микроавтобусом. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Серьезная авария на железной дороге произошла около 17.58 часов во вторник, 22 октября. На перегоне Борисов — Жодино водитель грузового микроавтобуса «Фольксваген» выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора при исправно работающей сигнализации. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Повреждения получил локомотив грузового поезда. Кроме того, из-за ДТП на железной дороге поезд «Славное-Минск», прибывающий на станцию «Минск-Пассажирский» в 19.42, опаздывает примерно на 50 минут.
— Также возможны задержки других отдельных поездов, курсирующих на участке Орша — Минск, — предупредили в пресс-службе железной дороги.
Сотрудники и специалисты БЖД принимают оперативные меры, чтобы устранить последствия инцидента и доставить пассажиров до станций назначения.
А еще белоруска погибла в ожидании ГАИ на трассе под Осиповичами: «Осталась в машине после мелкого ДТП».
Также труп мужчины несколько дней пролежал в машине на парковке магазина в Мозыре.