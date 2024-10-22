БЖД сказала о столкновении микроавтобуса с поездом на перегоне Борисов — Жодино

Серьезная авария на железной дороге произошла около 17.58 часов во вторник, 22 октября. На перегоне Борисов — Жодино водитель грузового микроавтобуса «Фольксваген» выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора при исправно работающей сигнализации. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.