Разработан станок для сухого электрополирования

УФА, 22 октября. /ТАСС/. Ученые Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) создали первый российский станок для сухого электрополирования деталей, который позволяет полировать поверхность до блеска без изменения размеров изделия. Технология является импортозамещающей и востребована в двигателестроении и атомной энергетике, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Коллектив ученых УУНиТ разработал импортозамещающую технологию сухого электрополирования деталей из металлов и сплавов. В результате обработки изделие не изменяет геометрических размеров и поверхностных характеристик, но полируется до зеркального блеска. Метод электрополирования является инновационной технологией нового поколения и основывается на ионном уносе материала поверхностного слоя детали за счет электрических процессов», — сказано в сообщении.
Для этого процесса необходимо наложение электрического потенциала, который обеспечивает взаимодействие поверхности детали с материалами-анионитами. Также в пользу этого метода говорит его экологичность и небольшой расход энергии.
«Создание отечественного оборудования и расходных материалов для электрополирования является крайне актуальным, ведь эта технология востребована в перспективных работах предприятий ОДК и атомной энергетики. Разработка новых импортозамещающих установок и технологий сухого электрополирования деталей сложной формы и значительных размеров имеет важнейшее значение для повышения эксплуатационных характеристик авиационных газотурбинных двигателей», — приводятся в сообщении слова руководителя лаборатории сухого электрополирования, профессора Николая Криони.
Коллектив вуза сформировал требования к проектированию опытного станка-робота для электрополирования, конструкция которого отличается от линейки зарубежных аналогов и имеет более широкие технологические возможности. Среди заказчиков лаборатории — ПАО «ОДК-УМПО», АО «ОДК-Авиадвигатель».