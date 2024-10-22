Разработан станок для сухого электрополирования

«Коллектив ученых УУНиТ разработал импортозамещающую технологию сухого электрополирования деталей из металлов и сплавов. В результате обработки изделие не изменяет геометрических размеров и поверхностных характеристик, но полируется до зеркального блеска. Метод электрополирования является инновационной технологией нового поколения и основывается на ионном уносе материала поверхностного слоя детали за счет электрических процессов», — сказано в сообщении.