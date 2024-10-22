В конце следующего года планируют соединить Восточный выезд из Уфы с улицей им. города Галле и трассой М-7

Восточный выезд из Уфы планируют соединить с улицей имени города Галле и трассой М-7. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в городской администрации рассказал глава Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Константин Паппе.
Это, по словам чиновника, должно произойти уже в конце следующего года. Работы, утверждает руководитель ведомства, осложняются изъятием участков и домов в частном секторе между проспектом Салавата Юлаева и улицей Галле.
Согласно данным мэрии, попало под изъятие 93 объекта, которые принадлежат более 180 собственникам. Вопрос по изъятию уже решили на 65%.
Власти рассчитывают, что в 2025-ом удастся снести и в установленные сроки, к концу года, построить новую улицу.
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