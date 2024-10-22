Зеленский ликвидировал все медкомиссии Украины из-за коррупции

«Проблема не только в том, что должностные лица делают себе инвалидность благодаря связям, но и в том, что люди, получившие настоящую инвалидность — в частности в боевых действиях — часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты. Времени, чтобы исправить это, у правительства немного», — предостерег Зеленский.