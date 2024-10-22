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16-летняя девочка без вести пропала в столице Башкирии

В Уфе разыскивают 16-летнюю девочку.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропала 16-летняя Азалина Абдразакова. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают активисты, местонахождение ребенка неизвестно с 21 октября. У школьницы рост 155 сантиметров, у нее среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Она была одета в черные куртку, легинсы и кроссовки.

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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