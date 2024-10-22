Умер основатель бесплатной онлайн-библиотеки Флибуста Stiver

Глиобластома — агрессивная опухоль в ткани головного мозга. Известна как ~один из самых смертоносных форм рака.~ Крайне сложно поддается лечению. Менее 10% пациентов удается прожить хотя бы пять лет после установки диагноза, как, например, российской актрисе Анастасии Заворотнюк. Большинство даже при лечении умирают быстрее чем за год. Точные причины развития болезни до сих пор неизвестны. Чаще встречается у людей в возрасте 50−70 лет.