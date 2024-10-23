Что можно и нельзя делать в день Евлампия Зимоуказателя 23 октября на Светец

Православная церковь 23 октября вспоминает святую Евлампия и его сестру Евлампию. В народе празднуют день Евлампия Зимоуказателя. В указанный день было принято узнавать, какой окажется зима. Но существует еще одно название — Светец. Все дело в том, что 23 октября расщепляли поленья на лучины, которые устанавливали в светильники.
День не подходит для того, чтобы делать уборку, подметать пол. Считалось, что из дома можно вымести удачу. День Евлампия указателя считается несчастливым для того, чтобы делать предложение. Предки верили, что брак продлится недолго. Не следует начинать новые дела. Они окажутся безрезультатными.
По традиции, 23 октября было принято делать лучины для того, чтобы освещать дом зимой. Также в данный день устраивали праздники и прыгали через костер для укрепления здоровья.
Согласно приметам, отсутствие мороза указывает на то, что зима не наступит в ближайшие четыре недели. А вот на раннюю зиму указывают листья, облетающие с ивы. Ветер, который дует с востока или же с севера, предупреждает о похолодании.
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