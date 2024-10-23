Что можно и нельзя делать в день Евлампия Зимоуказателя 23 октября на Светец

Православная церковь 23 октября вспоминает святую Евлампия и его сестру Евлампию. В народе празднуют день Евлампия Зимоуказателя. В указанный день было принято узнавать, какой окажется зима. Но существует еще одно название — Светец. Все дело в том, что 23 октября расщепляли поленья на лучины, которые устанавливали в светильники.