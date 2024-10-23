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«Порывы до 15−20 м/с во многих районах». Синоптики сказали об ураганном ветре в Беларуси на 23 октября

Синоптики предупредили о ветре до 20 м/с в Беларуси на 23 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси на 23 октября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщает pogoda.by.

Так, Белгидромет проинформировал о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении в среду, 23 октября. Белорусов предупредили о сильном ветре с ураганными порывами.

— Днем по северу Беларуси во многих районах ожидается усиление ветра северо-западного направления с порывами 15−20 метров в секунду, — сообщили белорусские синоптики.

Сильный порывистый ветер на севере республики будет обусловлен влиянием фронтального раздела. Однако, в целом, погоду 23 октября в Беларуси, преимущественно, будет определять область повышенного атмосферного давления.

В течение суток — переменная облачность. Ночью и утром возможны кратковременные дожди в северной части страны, а днем, в основном, без осадков.

Ночью похолодает до +3 — +9 градусов, а днем воздух прогреется максимум до +10 — +16 градусов.

Тем временем милиция назвала белорусам простой способ узнать интернет-магазин мошенников.