«Ты мое второе крыло, твоя семья любит тебя очень сильно!» Уроженка Беларуси певица Наталья Подольская показала фото новорожденного сына

Уроженка белорусского Могилева певица Наталья Подольская показала невероятно нежные и очень трепетные снимки своего новорожденного сына. Поклонники, в том числе и коллеги Натальи по сцене, пришли в совершеннейший восторг и на поздравления не скупятся. Впрочем, обо всем по порядку.
Певица Наталья Подольская в последнее время с головой, кажется, погрузилась в приятные семейные хлопоты. Не так давно она смогла отложить все дела и отправиться — буквально на пару дней — в Сочи. Не одна, а со своей мамой Ниной Антоновной.
«Проводите время с родителями, как можно чаще. Это моменты в копилку памяти», — написала Наталья вот под этим снимком, дополнив слова пылающим красным сердцем-смайлом.
Фолловеры с этим жизненным советом Наташи полностью согласились — лайки и комментарии себя долго ждать не заставили. Поклонники не жалели добрых слов в одобрительных комментариях и сошлись во мнении: семья — непреходящая ценность.
Словно в подтверждении этого тезиса, стремящегося стать аксиомой, Наталья Подольская публикует в сторис еще один семейный кадр.
На фото — муж Натальи Владимир Пресняков, двое их сыновей, Артемий и Иван, а также Никита Пресняков — первенец Владимира, появившийся на свет в отношениях с Кристиной Орбакайте. Таким мужским составом семья собирается, увы, не так часто, так что фото вполне себе историческое.
«С днем отца, самый лучший папа на свете», — подписала фото Наталья Подольская, без смайла в форме сердца, на этот раз серого цвета, тоже не обошлось.
Ну, а дальше, что называется, больше — снимков, радости, эмоций. В сторис своей соцсети Наталья показала, как они с супругом проводят ночь с 21-ое на 22 октября. Наташа на стремянке, украшает дверной проем надписью «С днем рождения».
Владимир Пресняков поддерживает и страхует супругу, в кадре появляется шар — цифра «4».
— Ванька, вот, будешь знать, как это все готовится. Потом… Лет через 20 посмотришь, — говорит Владимир Пресняков.
— И прослезишься! — вторит ему Наталья.
Так или иначе, но повод для потенциальных слез радости стал понятен очень скоро. Наталья Подольская поделилась постом, в нем более десятка фото и видео, на кадрах — младший сын пары, очаровательный Иван, который появился на свет в октябре 2020 года.
Самым первым снимком в публикации был вот этот: мама и новорожденный малыш.
Был и вот такой кадр: старший и младший братья.
А это, судя по всему, первый перелет Ивана — едва ли ему тут больше нескольких месяцев.
Поделилась Наталья и таким семейным снимком: ее мама, родители Владимира Преснякова (к слову, вот тут рассказываем про то, что сказала свекровь Наташи о ней и ее отношениях с мужем).
Словом, снимки из семейного архива стали объектом пристального внимания со стороны поклонников звездного семейства.
«Мой самый ласковый Иван на свете, мой сыночек, с днем рождения! Ты мое второе крыло, мое счастье, моя нежность и любовь! Будь здоров и счастлив, весел и умен! Твоя семья любит тебя очень сильно», — написала Наталья под фото (красное сердце в конце по традиции присутствовало).
В комментариях в числе первых с поздравлениями появились коллеги Натальи Подольской по сцене.
«Наташечка. поздравляю вас! Ваня просто нереальный, пусть будет здоров и счастлив», — пожелания от Анны Семенович.
«С Днем Ванечки! Счастья малышу и его прекрасным родителям!» — реплика от Александра Реввы.
Певица Зара была следующей: «Наташенька, с Днем Рождения Ванечку! Классный парень растет!».
Родная сестра-двойняшка Натальи Подольской Юлиана тоже в стороне от поздравлений, понятное дело, остаться не могла: «С днем рождения любимого Ивана Пирожковича! Ой, простите, робота Ди», — написала любящая тетя, намекая на детские увлечения и интересы племянника.
Поздравления в комментариях продолжаются, ну, а Наталья Подольская едва успевает благодарить за добрые слова — детские праздники могут длиться, кажется, бесконечно.
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