«Ты мое второе крыло, твоя семья любит тебя очень сильно!» Уроженка Беларуси певица Наталья Подольская показала фото новорожденного сына

Певица Наталья Подольская в последнее время с головой, кажется, погрузилась в приятные семейные хлопоты. Не так давно она смогла отложить все дела и отправиться — буквально на пару дней — в Сочи. Не одна, а со своей мамой Ниной Антоновной.