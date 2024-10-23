Бес лица: Николас Кейдж потребовал защиты актеров от нейросетей

В Голливуде может начаться новый скандал, связанный с использованием искусственного интеллекта в кино. Николас Кейдж публично призвал молодых артистов не поддаваться давлению киностудий, которые применяют искусственный интеллект в актерской работе. Причиной стал алгоритм EBDR — цифровая реплика актера, которой можно после съемок изменить язык тела и манеру говорить. Согласие артистов в этом случае не требуется, что создает новые опасные прецеденты.
Николас Кейдж призвал молодых актеров защитить себя от использования искусственного интеллекта киностудиями при съемках фильмов. Голливудский актер выступил перед вручением одной из наград на 25-м кинофестивале Ньюпорт-Бич (Калифорния, США). Кейдж опасается, что новая нейросеть EBDR, позволяющая создавать цифровые реплики артистов, окончательно убьет актерскую профессию. Дипфейки не стоят на месте: теперь с помощью нового алгоритма студии на стадии постпродакшена картины могут изменить лицо актера, его голос, а также пластику его движений и форму подачи реплик.
— Для меня игра в кино — это во многом ручной, органичный, построенный с нуля процесс. Это идет от сердца, от воображения, от мыслей и деталей, от размышлений, оттачивания навыков и подготовки. Но появилась новая технология. Это технология, с которой мне не приходилось бороться в течение 42 лет до недавнего времени. Но эти молодые актеры, это поколение, наверняка будут вынуждены это сделать. EBDR. Эта технология хочет забрать ваш инструмент, — сказал Кейдж.
То, что Кейдж — противник вмешательства искусственного интеллекта, уже не новость. В июле в интервью The New Yorker актер заявил, что развитие нейросетей несет угрозу для артистов, задействованных в кино. «Всё это заставляет меня задуматься, где в конечном итоге окажется правда об артистах? Будет ли она заменена? Будет ли она трансформирована? Где будет биться сердце? Я имею в виду, что они собираются делать с моим телом и моим лицом, когда я умру? Я не хочу, чтобы они что-либо с ними делали!» — заявил тогда артист.
EBDR (Employment Based Digital Replicas, цифровые копии на основе занятости) — копии, созданные непосредственно с участием актера. Есть еще один вид цифровой реплики — ICDR (Independently Created Digital Replicas, независимо созданные цифровые копии). Такие делают уже без участия актера, основываясь на архивных кадрах. Подобная практика часто используется, когда нужного актера уже нет в живых. Самые яркие примеры были в «Звездных войнах». Так, при помощи ICDR в фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории» (2016) появился Гранд Мофф Таркин в «исполнении» умершего еще в 1994 году Питера Кушинга, а в «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (2019) подобным образом воссоздали принцессу Лею. Исполнившая ее роль Кэрри Фишер умерла в 2016 году.
Главный нюанс, что обе технологии вошли в соглашение 2023 года между актерским профсоюзом SAG-AFTRA и Альянсом продюсеров кино и телевидения, разрешающее студиям создавать цифровые реплики реальных актеров с использованием генеративных нейросетей. Прошлогодняя забастовка Гильдии актеров США была беспрецедентной по своему масштабу и влиянию на индустрию развлечений. Длилась она 118 дней, потому что именно пункт об использовании ИИ на съемках не могли согласовать между собой артисты и продюсеры. В итоге документ был подписан, проекты вернулись с простоя, бесконтрольная эксплуатация нейросетей сократилась до двух разрешенных, но развитие искусственного интеллекта и применение его в кинопроизводстве не остановилось. К слову, в июле этого года Гильдия киноактеров США снова бастовала, но уже против компаний, занимающихся созданием видеоигр. Всё так же из-за незаконного использования сгенерированных нейросетями голосов и образов актеров.
Артисты опасаются, что нейросети заменят их и сведут на нет их профессию, вполне обоснованно. При помощи искусственного интеллекта некоторые киностудии сканировали лица статистов, чтобы использовать их в дальнейшем после определенных манипуляций. Здесь есть и ключевой финансовый момент: заплатят таким актерам только один раз, затем их образ будет использован без дополнительного гонорара.
В документе, подписанном прошлой осенью, излагаются ключевые правила, касающиеся ИИ, включая различие между EBDR-технологиями и ICDR. Оба этих типа используются для изображения актера в сценах, в которых он не участвовал физически, однако требуют они разных уровней согласия и компенсации. Согласно тексту соглашения, при использовании EBDR-копий продюсеры должны платить артистам не меньше той суммы, которую в противном случае исполнителям платили бы за их физическое участие. Компенсация же за использование независимо созданных цифровых копий будет свободно согласовываться между сторонами. Диджитал-реплики также нельзя использовать, чтобы перестать снимать актеров-статистов. Продюсеры обязаны нанимать минимальное количество актеров второго плана на каждый день основных съемок, использовать цифровые копии для этого минимума нельзя.
Однако теперь продюсеры не нуждаются в согласии актеров, если использование искусственного интеллекта предназначено для правок во время постпродакшена. Например, для «редактирования, аранжировки, реаранжировки, редактирования или манипулирования фотографиями и/или звуковыми дорожками в целях косметики, гардероба, шумоподавления и синхронизации». Также сюда относятся «изменение скорости, непрерывности, высоты, добавление визуальных/звуковых эффектов или фильтров, корректировка диалога или повествования или других подобных целей».
Именно в этих деталях и скрылся дьявол, который вывел из себя Николаса Кейджа. «Студиям это нужно, чтобы они могли изменить ваше лицо после того, как вы уже сняли фильм. Они могут изменить ваше лицо, они могут изменить ваш голос, они могут изменить подачу ваших реплик, они могут изменить ваш язык тела, они могут изменить вашу игру», — предупредил артист.
Показательным примером, добавил Кейдж, стало появление в эпизодической роли в прошлогоднем фильме «Флэш». В картине он появляется примерно на 30 секунд, максимально обработанный компьютерной графикой. По словам артиста, в итоге его игра в фильме была «скорректирована» при помощи нейросетей и уже не соответствует тому, что он делал во время съемок. На съемочной площадке Супермен Кейджа наблюдал за концом вселенной, а в фильме герой противостоит огромному пауку. Но даже сгенерированный Кейдж не помог «Флэшу», картина Андерса Мускетти провалилась в прокате.
— Я прошу вас: если к вам обратится студия с предложением подписать контракт, позволяющий им использовать EBDR с вашим участием, я хочу, чтобы вы рассмотрели принцип «мой голос, мое лицо, мое тело, мое воображение — мое выступление». Защитите себя, — призвал Кейдж.
Если в ближайшее время к Кейджу присоединятся известные противники искусственного интеллекта вроде Тома Хэнкса, Стивена Фрая и Киану Ривза, скандал может вырасти в серьезную проблему для киностудий, которые пытаются сэкономить деньги. Ведь, учитывая ставки суперзвезд, проще «исправить» их на компьютере, чем организовать досъемки.
Но пока еще мало обсуждается еще одна возможность ИИ — способность создавать синтетических актеров, на основе не сканирований актеров, а моделей искусственного интеллекта реальных артистов. Сегодня в этом случае киностудии должны уведомить SAG-AFTRA и в отдельном порядке договориться о целесообразности компенсации или каких-либо других соображений. Однако нюансов много и здесь, а искусственный интеллект продолжает развиваться с каждой минутой. Так что еще одна забастовка в Голливуде — вопрос времени.