Бес лица: Николас Кейдж потребовал защиты актеров от нейросетей

Главный нюанс, что обе технологии вошли в соглашение 2023 года между актерским профсоюзом SAG-AFTRA и Альянсом продюсеров кино и телевидения, разрешающее студиям создавать цифровые реплики реальных актеров с использованием генеративных нейросетей. Прошлогодняя забастовка Гильдии актеров США была беспрецедентной по своему масштабу и влиянию на индустрию развлечений. Длилась она 118 дней, потому что именно пункт об использовании ИИ на съемках не могли согласовать между собой артисты и продюсеры. В итоге документ был подписан, проекты вернулись с простоя, бесконтрольная эксплуатация нейросетей сократилась до двух разрешенных, но развитие искусственного интеллекта и применение его в кинопроизводстве не остановилось. К слову, в июле этого года Гильдия киноактеров США снова бастовала, но уже против компаний, занимающихся созданием видеоигр. Всё так же из-за незаконного использования сгенерированных нейросетями голосов и образов актеров.