Да будет «Свет»: шедевр Магритта и монета за миллион

Прежде за десятки миллионов продавались в основном картины более раннего периода — рубежа 1900-х и 1910-х, когда Кандинский как раз выходил за пределы фигуративного искусства и формулировал (как в живописи, так и в текстах) свои важнейшие идеи. Но «Белый овал» был создан куда позже — в 1921 году. И это тоже поворотный момент: от живых органических форм художник тогда постепенно переходил к более строгому геометризму. Собственно, в представленном лоте это как раз хорошо видно: композиция балансирует между рациональностью и спонтанностью.