Да будет «Свет»: шедевр Магритта и монета за миллион

Ноябрь в аукционном мире — время ценовых рекордов. Грядущий месяц не исключение. Коллекционеров ждут картина Рене Магритта за $95 млн (если она будет продана, то станет самым дорогим произведением сюрреализма за всю историю), работа Василия Кандинского за $20 млн, гоночный болид Михаэля Шумахера за $5 млн и редчайшая колониальная монета из Новой Англии за $1 млн. Подробности — в «Известиях».
Два крупнейших аукционных дома — Sotheby’s и Christie’s — в ноябре традиционно делают ставку на искусство XX и XXI веков, приберегая на этот период самые дорогие и потенциально хитовые вещи. Главный козырь — в руках Christie’s: речь о полотне Рене Магритта из серии «Империя света», которое планируется продать за $95 млн. Картина принадлежала дизайнеру интерьеров, филантропу, супруге главы Atlantic Records Мики Эртегюн, которая в прошлом году ушла из жизни в возрасте 97 лет и оставила после себя роскошную коллекцию.
Среди ее сокровищ — картины Жоана Миро, Дэвида Хокни, Эда Рушея, полароид Энди Уорхола с изображением самой Мики и прочие работы крупнейших фигур послевоенного искусства. Но «Империя света» занимает в данном ряду, конечно, особое место. Магритт создал 27 полотен, на которых изобразил ночную улицу под дневным небом. Большинство из них — в крупнейших музейных собраниях, некоторые — в частных руках. И на аукционах они регулярно становятся топ-лотами. Достаточно сказать, что актуальный ценовой рекорд на Магритта (£51,5 млн) установило как раз произведение из этой серии.
Однако работа из коллекции Мики Эртегюн имеет все основания, чтобы преодолеть эту отметку. В отличие от множества других вариантов, здесь мы видим не только дом с фонарем и деревьями, но еще и пруд, в котором свет из окон оставляет выразительные, чарующие отражения. Аналогичная вещь есть в Королевских музеях изящных искусств (Брюссель), и она считается образцовой.
В свою очередь Sotheby’s будет продавать коллекцию парикмахера, основательницы бренда Matrix Сидель Миллер. И здесь тоже обещано немало первых имен. Пикассо, Моне, Ив Кляйн, Леже, Матисс. Есть и картина нашего соотечественника Василия Кандинского «Белый овал», причем это один из топ-лотов. За произведение размером примерно метр на метр планируется выручить от $16 млн до $20 млн. Для творчества родоначальника абстракционизма это не рекорд: на данный момент планка держится на уровне £37,2 млн и вряд ли будет преодолена на грядущих торгах. Однако интересно другое.
Прежде за десятки миллионов продавались в основном картины более раннего периода — рубежа 1900-х и 1910-х, когда Кандинский как раз выходил за пределы фигуративного искусства и формулировал (как в живописи, так и в текстах) свои важнейшие идеи. Но «Белый овал» был создан куда позже — в 1921 году. И это тоже поворотный момент: от живых органических форм художник тогда постепенно переходил к более строгому геометризму. Собственно, в представленном лоте это как раз хорошо видно: композиция балансирует между рациональностью и спонтанностью.
Хорошо известны «Белый овал» (1919), хранящийся в собрании Третьяковской галереи, и «Красный овал» (1920) из нью-йоркского Музея Соломона Гуггенхайма. Вещь из коллекции Сидель Миллер встраивается в эту серию шедевров, вдобавок еще и свидетельствуя о жизненных перипетиях автора. В конце 1921-го Кандинский окончательно эмигрирует из России, вероятно, забирая с собой за рубеж и написанную в Москве абстракцию.
Но не только живопись в ноябре будет штурмовать ценовые высоты. Раритет исключительного уровня ждет и нумизматов. Аукционный дом Stack’s Bowers планирует продать за сумму не менее $1 млн трехпенсовик 1652 года из Новой Англии — одну из самых редких колониальных монет в истории.
Напомним, что нынешняя территория США в те годы была преимущественно под английским владычеством. В самой Великобритании правил Оливер Кромвель, а по другую сторону Атлантики дела вели колонисты, имевшие немалую степень свободы от метрополии.
Шиллинги, шестипенсовики и трехпенсовики Новой Англии чеканились в Бостоне на первом американском монетном дворе, основанном колонией Массачусетского залива в 1652 году. Первыми экземплярами, выпускавшимися всего несколько месяцев, были как раз монеты с буквами NE (то есть New England) на аверсе и номиналом в пенсах на реверсе. Таким образом, это предельно минималистичная монета, имеющая при этом огромную историческую ценность.
До наших дней дошло всего два экземпляра, один из которых принадлежит Массачусетскому историческому обществу, а второй был обнаружен в Нидерландах в 2016 году среди горстки других колониальных монет Новой Англии, но до недавнего времени не имел правильной атрибуции.
Существует предположение, что к появлению этих монет в Европе приложил руку не кто иной, как один из отцов-основателей США, второй президент и первый вице-президент Джон Адамс. Еще до того, как занять пост, он во время пребывания в Амстердаме написал своей супруге в Массачусетс просьбу прислать ему несколько колониальных монет, которые он собирался передать известному европейскому нумизмату.
Совокупность этих фактов и определяет высочайший эстимейт трехпенсовика.
От сверхмаленьких лотов к сверхбольшим. За $5 млн планируется продать болид Михаэля Шумахера, в котором он провел свою последнюю «Формулу-1». Это Ferrari 248 F1 2006 года выпуска. Гонщик одержал на ней пять побед в Гран-при, прежде чем завершить сезон, впервые сойдя с дистанции. К тому моменту он побил большинство спортивных рекордов и уже считался одним из величайших гонщиков «Формулы-1» всех времен. В частности, именно на этой машине Шумахер превзошел Айртона Сенну по количеству поул-позиций, а также завоевал последнюю победу на Гран-при Германии.
В 2010-м Шумахер ненадолго вернулся в «Формулу-1» с Mercedes, через два года во второй раз завершив карьеру и уступив свое место Льюису Хэмилтону. Но в глазах болельщиков имя Шумахера навсегда осталось связано с Ferrari.
Последний раз этот болид вышел на трассу в 2007 году с Кими Райкконеном за рулем, после чего Ferrari продала машину напрямую частному коллекционеру, который с тех пор ей и владел. Теперь же он решил расстаться с раритетом, выставив его на Sotheby’s, но и цену определил соответствующую. Посмотрим, найдутся ли столь состоятельные фанаты «Формулы-1» и Шумахера.