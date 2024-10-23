В ЦАХАЛ заявили о ликвидации главы исполнительного совета «Хезболлы»

Израильские военные объявили о ликвидации главы исполнительного совета движения «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина, в ЦАХАЛ утверждают, что он был убит в ходе атаки на Бейрут.
«Сейчас есть подтверждение, что в результате атаки, произошедшей около трёх недель назад в районе Дахия в Бейруте, глава исполнительного совета террористической организации “Хезболла” Хашем Сафи ад-Дин и глава разведывательного штаба “Хезболлы” Хусейн Али аз-Зейма были убиты вместе с другими командирами», — говорится в официальном заявлении Армии обороны Израиля.
Руководитель исполнительного совета движения считался преемником бывшего генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы.
Напомним, о ликвидации генсека «Хезболлы» стало известно в сентябре. После Иран нанёс массированный удар по Израилю ракетами с фотографиями Насруллы и генерала КСИР Аббаса Нилфорушана.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные уничтожили двух преемников генсека «Хезболлы» Насруллы.