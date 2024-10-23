В ЦАХАЛ заявили о ликвидации главы исполнительного совета «Хезболлы»

«Сейчас есть подтверждение, что в результате атаки, произошедшей около трёх недель назад в районе Дахия в Бейруте, глава исполнительного совета террористической организации “Хезболла” Хашем Сафи ад-Дин и глава разведывательного штаба “Хезболлы” Хусейн Али аз-Зейма были убиты вместе с другими командирами», — говорится в официальном заявлении Армии обороны Израиля.