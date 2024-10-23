Слова Дурова стали доводом в споре в КС о посмертно зачатых детях

Конституционный суд под председательством Валерия Зорькина рассмотрел запрос жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой о соответствии положений закона «О страховых пенсиях» Конституции РФ. Она заявила, что права ее были нарушены, поскольку суды, включая Верховный суд, отказали женщине в выплате пенсий по потере кормильца. Основание отказа заключалось в том, что дети не успели стать иждивенцами, так как их отец умер до их рождения.
Мария и Антон Щаниковы поженились в 2013 году, но Антон умер в 2016 году после процедуры криоконсервации биоматериала. В 2018 году Мария родила близнецов с помощью ЭКО, и суд официально признал отцовство. Однако органы отказали в назначении пенсий, аргументируя это тем, что дети не в состоянии накопить на доходы умершего отца.
Представители правительства и председатель суда Михаил Барщевский и Александр Коновалов отметили необходимость создания новых правовых норм для таких случаев, предупреждающих о возможных рисках для внутреннего права. Барщевский вспомнил историю Павла Дурова, который признался, что является биологическим отцом более 100 детей. Так, если поддерживать аргументацию заявительницы, то воспользовавшиеся биоматериалом основателя Telegram женщины тоже смогут обратиться за пенсией.
Адвокат заявительницы Владимир Цвиль заявил об отказе от криминализации по признаку происхождения диссидента, отметив, что Антон Щаников сознательно сохранил биоматериал для будущих детей. Представитель заявительницы назвал пример с Дуровым несостоятельным, так как тот выступал как донор, а при донорстве возникают совсем другие правоотношения.
Заседание завершилось без вынесения решения, которое будет объявлено позже.