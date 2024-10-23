Слова Дурова стали доводом в споре в КС о посмертно зачатых детях

Мария и Антон Щаниковы поженились в 2013 году, но Антон умер в 2016 году после процедуры криоконсервации биоматериала. В 2018 году Мария родила близнецов с помощью ЭКО, и суд официально признал отцовство. Однако органы отказали в назначении пенсий, аргументируя это тем, что дети не в состоянии накопить на доходы умершего отца.