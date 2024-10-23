Литва закупит 40 танков Leopard для создания собственной боевой дивизии

«Госсовет обороны вернулся к закупке Leopard для литовской дивизии. Командующий армией рассказал, во сколько может обойтись Литве танковый батальон и как быстро они могут быть доставлены. В данном случае речь идёт примерно о 40 танках — именно столько танков необходимо для батальона», — сказал Будрис.