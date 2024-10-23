Она отметила, что часто получает вопросы о том, почему ее дети изучают китайский язык. Симоньян объяснила, что Китай, как древнейшая цивилизация, имеет доминирующее влияние на мировой порядок и, вероятно, продолжит играть ключевую роль в будущем, в том числе в экономическом росте и технологическом прогрессе. Она считает, что изучение китайского языка является дальновидным шагом, поскольку Китай сохраняет лидерство в этих областях.