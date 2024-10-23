Симоньян: учить китайский язык нужно, ведь КНР — двигатель прогресса

Китай в ближайшие годы сохранит статус ведущей мировой экономики и станет основным двигателем прогресса, что приведет к более глубокому изучению китайского языка. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС, в рамках которого прошла презентация третьего сезона проекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина», в которой Симоньян приняла участие.
Она отметила, что часто получает вопросы о том, почему ее дети изучают китайский язык. Симоньян объяснила, что Китай, как древнейшая цивилизация, имеет доминирующее влияние на мировой порядок и, вероятно, продолжит играть ключевую роль в будущем, в том числе в экономическом росте и технологическом прогрессе. Она считает, что изучение китайского языка является дальновидным шагом, поскольку Китай сохраняет лидерство в этих областях.
Кроме того, Симоньян рассказала, что ее дети свободно владеют китайским языком, изучая его с раннего возраста. Она также поделилась забавным случаем, когда переводчик не сразу перевел ей слова руководителя Медиакорпорации Китая Шеня Хайсюна, отметив, что китайский язык очень сложен.
Ранее министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что арабский язык предполагается ввести в ЕГЭ как шестой экзамен по выбору.