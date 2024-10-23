Европейские биологи выявили молекулу, подавляющую рост детского рака печени

Проведенные биологами опыты показали, что данное вещество примерно на 23−46% замедлило рост новообразований, в результате чего получавшие его мыши прожили в среднем вдвое дольше, чем особи из контрольной группы. Более того, трем грызунам удалось полностью избавиться от одного из подтипов гепатобластомы (TT001) и прожить более трех месяцев после начала наблюдений, тогда как все их сородичи из контрольной группы погибли через 20 дней.