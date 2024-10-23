Валерий Карпин: российский футбол уже «20 лет идет не туда»

Он считает, что проблема заключается не только в отстранении от международных соревнований. Как пояснил Карпин, возвращение к прогрессу в еврокубках не приведет к мгновенным улучшениям, поскольку проблемы существуют уже давно. По его мнению, развитие футбола в России остановилось уже как 20 лет.