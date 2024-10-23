Валерий Карпин: российский футбол уже «20 лет идет не туда»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью нападающему «Краснодара» Федору Смолову на YouTube-канале Smol Talk высказал критическое мнение о современном состоянии российского футбола.
Он считает, что проблема заключается не только в отстранении от международных соревнований. Как пояснил Карпин, возвращение к прогрессу в еврокубках не приведет к мгновенным улучшениям, поскольку проблемы существуют уже давно. По его мнению, развитие футбола в России остановилось уже как 20 лет.
Карпин также обратил внимание на то, что, несмотря на возможность изменений в отдельных клубах, в целом состояние российского футбола не меняется.
Напомним, что с февраля 2022 года российские команды были исключены из международных турниров, в результате чего сборная России играет лишь товарищеские матчи, а клубы не участвуют в еврокубках.
Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков предложил сборной РФ по футболу провести выставочный матч с паралимпийской сборной по футболу.