Певица Наташа Королева прокатила мать на общественном транспорте по Москве

Мама Наташи Королевой совершила тайный визит в Россию и поделилась своими впечатлениями.
21 октября дочь устроила для 78-летней Людмилы экскурсию по Москве, которая произвела на нее большое впечатление. Они также решили воспользоваться общественным транспортом, чему особенно удивились мать, ведь она давно не ездила на автобусе.
«Супер! Лучше, чем в такси», — призналась Людмила.
Наташа Королева с мамой проехали пару остановок на автобусе до дома, а завершили прогулку на электросамокатах.
Ранее стало известно, что певица Глюкоза попала в черный список артистов для выступлений на новогодних ТВ-шоу, а число заказов на корпоративы с ее участием уменьшилось в два раза.