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В РФ отменили премьеру фильма «Ученик. Восхождение Трампа»

Отменены и пресс-показы кинокартины о молодом Дональде Трампе.

Источник: Аргументы и факты

Кинокартина производства Соединённых Штатов «Ученик. Восхождение Трампа» пропала из графика ближайших релизов в прокате РФ, сообщает Telegram-канал «Кинопоиск | Новости» со ссылкой на пресс-службу прокатчика.

«“Ученик. Восхождение Трампа” временно покинул график релизов российского проката — он не выйдет 31 октября», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Российской Федерации отменены и пресс-показы фильма о Дональде Трампе. Новая дата будет названа позже.

Первые показы ленты состоялись в Петербурге на кинофестивале «Послание к человеку» в октябре текущего года.

Напомним, премьера работы режиссёра Али Аббаси «Ученик» о кандидате в президенты Соединённых Штатов Дональде Трампе состоялась на Каннском кинофестивале. Молодого Трампа сыграл актёр Себастьян Стэн.