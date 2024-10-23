В РФ отменили премьеру фильма «Ученик. Восхождение Трампа»

Кинокартина производства Соединённых Штатов «Ученик. Восхождение Трампа» пропала из графика ближайших релизов в прокате РФ, сообщает Telegram-канал «Кинопоиск | Новости» со ссылкой на пресс-службу прокатчика.
«“Ученик. Восхождение Трампа” временно покинул график релизов российского проката — он не выйдет 31 октября», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Российской Федерации отменены и пресс-показы фильма о Дональде Трампе. Новая дата будет названа позже.
Первые показы ленты состоялись в Петербурге на кинофестивале «Послание к человеку» в октябре текущего года.
Напомним, премьера работы режиссёра Али Аббаси «Ученик» о кандидате в президенты Соединённых Штатов Дональде Трампе состоялась на Каннском кинофестивале. Молодого Трампа сыграл актёр Себастьян Стэн.