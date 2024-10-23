Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 октября 2024

Погода в Иркутске 23 октября 2024 обещает быть облачной. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем пройдет небольшой мокрый снег, воздух прогреется до +7 градусов. Будет дуть ветер, до 5−10 м/с.
— Переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Днем в Приангарье ожидается до +7, однако в некоторых районах температура не поднимется выше −3 градусов. Ночью похолодает до −9.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска задержали вылет в Нижнеангарск из-за плохой погоды. Лайнер вылетит по запланированному маршруту сегодня, 23 октября. Всех пассажиров должны были разместить в гостиницах.