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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 октября 2024

Мокрый снег и +7 градусов ожидается в Иркутске 23 октября.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 23 октября 2024 обещает быть облачной. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем пройдет небольшой мокрый снег, воздух прогреется до +7 градусов. Будет дуть ветер, до 5−10 м/с.

Погода в Иркутске 23 октября 2024

— Переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

Днем в Приангарье ожидается до +7, однако в некоторых районах температура не поднимется выше −3 градусов. Ночью похолодает до −9.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска задержали вылет в Нижнеангарск из-за плохой погоды. Лайнер вылетит по запланированному маршруту сегодня, 23 октября. Всех пассажиров должны были разместить в гостиницах.