Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 октября 2024

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска задержали вылет в Нижнеангарск из-за плохой погоды. Лайнер вылетит по запланированному маршруту сегодня, 23 октября. Всех пассажиров должны были разместить в гостиницах.