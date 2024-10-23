Тема образования и здравоохранения волнует жителей Иркутской области

С начала года жители Приангарья обращались за помощью через Платформу обратной связи более 41 тысячи раз. В октября самой популярной темой стало образование, а не медицина, поступило около 1300 вопросов. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.