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Тема образования и здравоохранения волнует жителей Иркутской области

С начала года жители региона обращались за помощью через Платформу обратной связи более 41 тысячи раз.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала года жители Приангарья обращались за помощью через Платформу обратной связи более 41 тысячи раз. В октября самой популярной темой стало образование, а не медицина, поступило около 1300 вопросов. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

А вот в сфере здравоохранения зафиксировали около 1200 вопросов, большая часть из них связана с электронными медицинскими документами и записью к врачу. Также популярными темами стали сфера благоустройства, автомобильных дорог и многоквартирных домов.

— Платформа обратной связи создали с целью помощи людям, она решает возникающие вопросы. Задача органов власти — быстро отвечать на обращения. При этом заявители могут дать оценку полученному ответу. Таким образом, Платформа дает возможность оценить эффективность своей же работы, — рассказал министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.

Напомним, задать интересующий вопрос можно через госуслуги.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте 26 октября 2024 состоится осенняя сельскохозяйственная ярмарка.