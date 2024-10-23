Тема образования и здравоохранения волнует жителей Иркутской области

С начала года жители Приангарья обращались за помощью через Платформу обратной связи более 41 тысячи раз. В октября самой популярной темой стало образование, а не медицина, поступило около 1300 вопросов. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
А вот в сфере здравоохранения зафиксировали около 1200 вопросов, большая часть из них связана с электронными медицинскими документами и записью к врачу. Также популярными темами стали сфера благоустройства, автомобильных дорог и многоквартирных домов.
— Платформа обратной связи создали с целью помощи людям, она решает возникающие вопросы. Задача органов власти — быстро отвечать на обращения. При этом заявители могут дать оценку полученному ответу. Таким образом, Платформа дает возможность оценить эффективность своей же работы, — рассказал министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.
Напомним, задать интересующий вопрос можно через госуслуги.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте 26 октября 2024 состоится осенняя сельскохозяйственная ярмарка.