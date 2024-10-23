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Байден потребовал «устранить» Дональда Трампа

Демократ заявил, что республиканца следует «закрыть политически».

Источник: Аргументы и факты

Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что бывшего главу Белого дома и кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа следует «закрыть политически».

Заявление прозвучало в ходе выступления Байдена в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир.

«Мы должны его закрыть. Политически закрыть. Устранить его. Вот что мы должны сделать», — сказал демократ.

Напомним, Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырёх уголовных дел. По совокупности обвинений ему грозит свыше 700 лет тюремного заключения.

По словам республиканца, речь идёт о попытке демократов помешать ему вернуться в Белый дом.

Ранее сообщалось, что после ряда покушений на Трампа Байден пообещал предоставить республиканцу военные самолёты в целях обеспечения безопасности.