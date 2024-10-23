Солдатам ВСУ объяснили, как сказать «я сдаюсь» на корейском языке

Памятка с фразами на корейском языке, которые могут пригодиться бойцам Вооружённых сил Украины при сдаче в плен военным КНДР, появилась в Сети.
«Разговорник» подготовил Telegram-канал «Военная хроника».
В публикации объясняется, как украинцам произнести фразы «я сдаюсь», «не причиняйте мне вреда», «у меня нет оружия», «у меня ранение», «наши позиции находятся здесь», «моего командира зовут…» на корейском языке. Каждое выражение сопровождается транскрипцией.
Военные аналитики подготовили данную памятку в связи высказываниями Киева о том, что военные Северной Кореи якобы будут направлены в зону проведения специальной военной операции.
«Эти фразы помогут военнослужащим ВСУ эффективно общаться и передать свои намерения мирным путём», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что ВС РФ установили флаг КНДР на покровском участке. Военкор Александр Коц уточнил, что таким образом российские военные решили напугать противника.
Также стало известно, что представитель Северной Кореи в Организации Объединённых Наций ответил на обвинения со стороны украинской делегации. Он заявил, что Пхеньян называет слухами утверждения об отправке солдат в РФ.