Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, по каким адресам отключат отопление в Иркутске 23 октября 2024

Отключение отопления в Иркутске 23 октября коснется двух округов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 23 октября 2024 коснется Правобережного и Ленинского округов. Специалисты проведут ремонт, чтобы не допустить аварийных ситуаций зимой. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.

Отключение отопления в Иркутске 23 октября 2024

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Советская, 57а, Свердлова, 15, Иосифа Уткина, 13, Академика Образцова, 8 и проведем регулировку параметров в центральной части города, — рассказывает оператор.

Отопление отключат утром. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Так тепло пропадет в некоторой части домов к 9:00, специалисты восстановят все ближе к вечеру. С точными адресами, где пройдет отключение отопления в Иркутске 23 октября 2024, можно ознакомиться в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхово тушат крупный пожар. Горит крыша гаража.