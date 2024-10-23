Рассказываем, по каким адресам отключат отопление в Иркутске 23 октября 2024

Отключение отопления в Иркутске 23 октября 2024 коснется Правобережного и Ленинского округов. Специалисты проведут ремонт, чтобы не допустить аварийных ситуаций зимой. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Советская, 57а, Свердлова, 15, Иосифа Уткина, 13, Академика Образцова, 8 и проведем регулировку параметров в центральной части города, — рассказывает оператор.
Так тепло пропадет в некоторой части домов к 9:00, специалисты восстановят все ближе к вечеру. С точными адресами, где пройдет отключение отопления в Иркутске 23 октября 2024, можно ознакомиться в таблице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхово тушат крупный пожар. Горит крыша гаража.