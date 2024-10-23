Предприниматели из Иркутска смогут вернуть 10% от размера арендной платы

Для предпринимателей областного центра разработали новую меру социальной поддержки. Те, кто работает в нестационарных торговых объектах, смогут вернуть за каждого работника 10% от размера арендной платы по договорам за 2024 год. Необходимо подать заявление, прием заявок начнется в январе следующего года. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Важно, что нестационарные торговые объекты должны быть расположены в соответствии со схемой НТО, утвержденной постановлением администрации Иркутска от 30 декабря 2011 года № 031−06−3192/11, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Перерасчет можно получить за каждого официального работника, но есть определенные ограничения: не более двух работников для киосков, остановочно-торговых комплексов и павильонов площадью менее 50 квадратных метров (до 20% от общего размера арендной платы). Также не более четырех работников для павильона площадью 50 квадратных метров (до 40%).
Заявители должны выплачивать зарплату, которая выше минимальной, официально устраивать работников, не должны иметь задолженности за пользование местом аренды, выплачивать все налоги и сборы и проработать на определенной точке весь год.
Напомним, со следующего года увеличится стоимость квадратного метра под размещение нестационарных торговых объектов, поэтому такая мера поддержки является востребованной.
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