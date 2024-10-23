Предприниматели из Иркутска смогут вернуть 10% от размера арендной платы

Перерасчет можно получить за каждого официального работника, но есть определенные ограничения: не более двух работников для киосков, остановочно-торговых комплексов и павильонов площадью менее 50 квадратных метров (до 20% от общего размера арендной платы). Также не более четырех работников для павильона площадью 50 квадратных метров (до 40%).