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Ростехнадзор разрешил ввод в эксплуатацию ГЧП-поликлиники в Новосибирске

Речь идет о медицинском учреждении на улице Ереванская.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске Ростехнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию теплопотребляющих установок, которые расположены на территории новой ГЧП-поликлиники № 27 на улице Ереванской.

— Установлено соответствие объекта требованиям действующего законодательства, нарушений не выявлено, — заявили в ведомстве.

Отметим, что запуск энергоустановок — это завершающий этап перед окончательным открытием медучреждения. Все строительные работы на объекте уже завершены.

Поликлиника рассчитана на 658 посещений в смену. В здании предусмотрены взрослое и детское отделения, а также травмпункт.

Ранее КП-Новосибирск писала о новосибирских медиках, которые придумали шоколад для диабетиков.

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