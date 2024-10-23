Ростехнадзор разрешил ввод в эксплуатацию ГЧП-поликлиники в Новосибирске

В Новосибирске Ростехнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию теплопотребляющих установок, которые расположены на территории новой ГЧП-поликлиники № 27 на улице Ереванской.
— Установлено соответствие объекта требованиям действующего законодательства, нарушений не выявлено, — заявили в ведомстве.
Отметим, что запуск энергоустановок — это завершающий этап перед окончательным открытием медучреждения. Все строительные работы на объекте уже завершены.
Поликлиника рассчитана на 658 посещений в смену. В здании предусмотрены взрослое и детское отделения, а также травмпункт.
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