Энергетики устраняют аварии на сетях на юге Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт — РИА Новости. Энергетики устраняют аварии на сетях, произошедшие из-за ливней и сильного ветра и частично обесточившие пять сел и один город на юге Приморья, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней и штормового ветра 23 октября. На реках края ожидается подъем уровней воды на 10−50 сантиметров, возможны локальные подъемы до 70 сантиметров. В ряде районов Приморья дожди начались вечером вторника и идут до сих пор.
«Энергетики занимаются поиском повреждений на линиях электропередачи 10 кВ в Хасанском районе, из-за чего электроснабжение частично нарушено в поселке Барабаш, селе Безверхово и поселке Витязь. В Надеждинском районе энергетики восстанавливают электроснабжение части села Тереховка и части села Раздольное. Кроме этого, энергетики обнаружили повреждение на линии 6 кВ подстанции Промысловка. Из-за этого нарушено электроснабжение части города Фокино», — говорится в сообщении.
Для подключения социально-значимых объектов в Фокино направлен дизель-генератор.
Во Владивостоке и на остальной части Приморья энергообъекты ДРСК работают в штатном режиме.
В приморском филиале ДРСК действует режим повышенной готовности из-за предупреждения о непогоде. Аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно.