Энергетики устраняют аварии на сетях на юге Приморья

«Энергетики занимаются поиском повреждений на линиях электропередачи 10 кВ в Хасанском районе, из-за чего электроснабжение частично нарушено в поселке Барабаш, селе Безверхово и поселке Витязь. В Надеждинском районе энергетики восстанавливают электроснабжение части села Тереховка и части села Раздольное. Кроме этого, энергетики обнаружили повреждение на линии 6 кВ подстанции Промысловка. Из-за этого нарушено электроснабжение части города Фокино», — говорится в сообщении.