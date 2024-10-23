Аномальная погода ожидается в Новосибирске в начале ноября 2024 года

Синоптики характеризуют ноябрь в Новосибирске как самый снежный и пасмурный месяц уходящего года, с средней дневной температурой −5°С. Ожидается около 17 дней со снегом, 11 пасмурных и 2 дождливых. Снегопады, как правило, будут умеренными. Сильных морозов в течение месяца не предвидится: температура не опустится ниже −8°С днём и −10°С ночью.