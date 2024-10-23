Аномальная погода ожидается в Новосибирске в начале ноября 2024 года

В Новосибирске, где обычно снежный покров устанавливается в конце октября, погода в этом году преподнесла сюрприз. По прогнозам, ближайшие дни пройдут под знаком дождей, с возможным мокрым снегом по ночам.
Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», положительные температуры в Новосибирске сохранятся до начала ноября. Первые два дня месяца ожидается +2°С, 3 ноября столбик термометра опустится до +1°С. Ночные температуры будут около нуля градусов.
Заметное похолодание прогнозируется с 4 ноября, с переходом к отрицательным значениям. К 10 ноября температура может снизиться до −10°С. Дожди в начале месяца сменятся снегопадами.
Синоптики характеризуют ноябрь в Новосибирске как самый снежный и пасмурный месяц уходящего года, с средней дневной температурой −5°С. Ожидается около 17 дней со снегом, 11 пасмурных и 2 дождливых. Снегопады, как правило, будут умеренными. Сильных морозов в течение месяца не предвидится: температура не опустится ниже −8°С днём и −10°С ночью.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске компания пошла в суд из-за негативного комментария про снег.