Вставших на путь исправления поддержат в Приморье

Новым положением дополнен Порядок осуществления отдельных мероприятий в области содействия занятости населения Приморского края.



С 1 января 2025 года гражданам, отбывшим наказание в виде принудительных работ, будет оказываться финансовая поддержка.



Такая мера будет применяться для обустройства тех работников, которые решили продолжить работу с работодателем, у которого они отбывали наказание в виде принудительных работ, в течение не менее одного месяца после окончания срока таких работ.