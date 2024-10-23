Вставших на путь исправления поддержат в Приморье

Новым положением дополнен Порядок осуществления отдельных мероприятий в области содействия занятости населения Приморского края.
С 1 января 2025 года гражданам, отбывшим наказание в виде принудительных работ, будет оказываться финансовая поддержка.
Такая мера будет применяться для обустройства тех работников, которые решили продолжить работу с работодателем, у которого они отбывали наказание в виде принудительных работ, в течение не менее одного месяца после окончания срока таких работ.
Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края от 14.10.2024 № 702-пп можно в «Приморской газете» № 80 (2222) на странице 30.
Финансовая поддержка будет выплачиваться государственным учреждением службы занятости населения работнику в течение 10 рабочих дней со дня получения от работника заявления и выписки из табеля учета рабочего времени работника, заверенной в установленном порядке.
Средства будут выплачиваться единовременно, в размере, указанном заявителем в заявлении, но не более 20000 рублей. Деньги можно будет получить на банковский счет либо забрать выплату в почтамте УФПС Приморского края.