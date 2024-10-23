Сильные дождь и ветер: во Владивостоке введён режим повышенной готовности

Во Владивостоке введён режим повышенной готовности из-за непогоды, которая вновь пришла в город. По данным пресс-службы городской администрации, в среду, 23 октября, в столице края будет продолжаться дождь, порой сильный. Синоптики предполагают, что осадки могут достичь интенсивности до 45 мм за 12 часов и менее. К 9 часам утра уже зафиксировано выпадение 28 мм дождя. Ситуацию осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 30 м/с.

Для обеспечения безопасности жителей города призывают быть максимально осторожными, а все городские службы переведены на усиленный режим работы до 8 утра 25 октября. Оперативные бригады, работающие в круглосуточном режиме, готовы реагировать на любые непредвиденные последствия. В случае возникновения аварий или повреждений инфраструктуры на местах дежурят специалисты, которые следят за состоянием ливневых систем и оперативно устраняют засоры, чтобы избежать подтоплений.

Горожан просят по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях. Тем, кто не может отложить свои поездки, следует соблюдать максимальную осторожность на дорогах: держать безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и быть внимательными к решёткам ливневой канализации, которые могут быть подняты для отвода воды. Важно избегать парковки в местах, подверженных подтоплению, рядом с деревьями или конструкциями, которые могут упасть на автомобиль из-за ветра.