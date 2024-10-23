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Сильные дождь и ветер: во Владивостоке введён режим повышенной готовности

Власти города призвали его жителей быть осторожными в условиях непогоды.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке введён режим повышенной готовности из-за непогоды, которая вновь пришла в город. По данным пресс-службы городской администрации, в среду, 23 октября, в столице края будет продолжаться дождь, порой сильный. Синоптики предполагают, что осадки могут достичь интенсивности до 45 мм за 12 часов и менее. К 9 часам утра уже зафиксировано выпадение 28 мм дождя. Ситуацию осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 30 м/с.

Для обеспечения безопасности жителей города призывают быть максимально осторожными, а все городские службы переведены на усиленный режим работы до 8 утра 25 октября. Оперативные бригады, работающие в круглосуточном режиме, готовы реагировать на любые непредвиденные последствия. В случае возникновения аварий или повреждений инфраструктуры на местах дежурят специалисты, которые следят за состоянием ливневых систем и оперативно устраняют засоры, чтобы избежать подтоплений.

Из-за мощных ветров увеличилась нагрузка на электрические сети города. Власти советуют сократить использование бытовых приборов, чтобы снизить риск их неправильной работы и возгорания. Также энергетическим компаниям было рекомендовано подготовить резервные источники энергоснабжения.

Горожан просят по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях. Тем, кто не может отложить свои поездки, следует соблюдать максимальную осторожность на дорогах: держать безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и быть внимательными к решёткам ливневой канализации, которые могут быть подняты для отвода воды. Важно избегать парковки в местах, подверженных подтоплению, рядом с деревьями или конструкциями, которые могут упасть на автомобиль из-за ветра.

Пешеходам также рекомендуется быть крайне бдительными, особенно родителям — за детьми нужно следить, не оставляя их без присмотра.

О любых опасных или тревожных ситуациях, имеющих отношение к непогоде, можно сообщать круглосуточно в Единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 8 (423) 2222−333 или через чат-бот в мессенджере «Телеграм» @adm_vl_bot.