Школу 1912 года постройки планируют отремонтировать в Новосибирске

В Новосибирске могут капитально отремонтировать здание по улице Якушева, 21 (построено в 1912 году) и сделать из него начальную школу. Это следует из тендера на разработку проектно-сметной документации на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области».
Так из здания на Якушева хотят сделать начальную школу на 251 место. Искали организацию, которая к 15 ноября 2024 года разработает ПСД. Начальная цена договора — 2,9 млн рублей.
Отмечается, что объект представляет собой 2-х этажный кирпичный дом, построенный по проекту архитектора Д. А. Крячкова в 1912 г. Здание является культурным наследием региона.
Тендер разместили 10 октября 2024 года, заявки подавали до 14 октября. В итоге, вышла только одна организация. В протоколе от 14 октября указано: закупку признали несостоявшейся, победитель — ООО «СМП».