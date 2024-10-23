В Омске камеры фотовидеофиксации научились считывать болтающих за рулем

В Омске 11 комплексов фото- и видеофиксации теперь не только следят за тем, пристегнут ли водитель ремнями безопасности, но и выявляют тех, кто пользуется мобильным телефоном во время движения.
Как сообщает Министерство региональной безопасности Омской области, функционал комплексов был расширен.
«В настоящее время в Омске 11 комплексов ФВФ фиксируют нарушения, связанные с использованием ремней безопасности и мобильного телефона во время движения», — отметили в ведомстве.
Напомним, что с начала года в Омской области было вынесено 35 327 постановлений о нарушении правил использования ремней безопасности на сумму 20,5 млн рублей. Из них взыскано более 17,2 млн рублей. Также новый функционал запущен 17 октября 2024 года на федеральной автодороге Омск — Тюмень (598 км, район стелы Омского района). Фиксируется ежедневно не менее 20 нарушений использования смартфонов со стороны водителей. Штраф составляет 1,5 тыс. руб.