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В Омске камеры фотовидеофиксации научились считывать болтающих за рулем

Речь идет о функции распознавания смартфонов в руках водителей.
Источник: Комсомольская правда

В Омске 11 комплексов фото- и видеофиксации теперь не только следят за тем, пристегнут ли водитель ремнями безопасности, но и выявляют тех, кто пользуется мобильным телефоном во время движения.

Как сообщает Министерство региональной безопасности Омской области, функционал комплексов был расширен.

«В настоящее время в Омске 11 комплексов ФВФ фиксируют нарушения, связанные с использованием ремней безопасности и мобильного телефона во время движения», — отметили в ведомстве.

Напомним, что с начала года в Омской области было вынесено 35 327 постановлений о нарушении правил использования ремней безопасности на сумму 20,5 млн рублей. Из них взыскано более 17,2 млн рублей. Также новый функционал запущен 17 октября 2024 года на федеральной автодороге Омск — Тюмень (598 км, район стелы Омского района). Фиксируется ежедневно не менее 20 нарушений использования смартфонов со стороны водителей. Штраф составляет 1,5 тыс. руб.