В Омске камеры фотовидеофиксации научились считывать болтающих за рулем

Напомним, что с начала года в Омской области было вынесено 35 327 постановлений о нарушении правил использования ремней безопасности на сумму 20,5 млн рублей. Из них взыскано более 17,2 млн рублей. Также новый функционал запущен 17 октября 2024 года на федеральной автодороге Омск — Тюмень (598 км, район стелы Омского района). Фиксируется ежедневно не менее 20 нарушений использования смартфонов со стороны водителей. Штраф составляет 1,5 тыс. руб.