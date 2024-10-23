Челябинские ученые создали нейросеть для распознавания морд коров

Результаты исследования, над которым трудились ученые из Челябинского государственного университета и Федерального научного центра биологических систем и агротехнологии РАН вместе с коллегами из Китая и Италии, опубликованы в журнале Computers and Electronics in Agriculture.
Как пишет РИА «Новости», модель распознавания морд коров была разработана на основе нейросетей, заточенных на распознавание лиц людей. На данный момент ученые заявляют, что уровень достигает 97,1%.
Система идентификации коров даст возможность более эффективно работать в крупных животноводческих хозяйствах, поможет прогнозировать удои и выводить новые породы.