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В омских колониях № 7 и № 9 состоялись свадьбы заключенных

Пресс-служба УФСИН рассказала о двух парах молодоженов, которые скрепили свой союз за решеткой.

Источник: Комсомольская правда

Сразу две пары молодоженов расписались накануне в двух омских колониях.

В колонии № 7 осужденный Андрей женился на Елене. Церемония прошла в помещении для краткосрочных свиданий, после чего молодоженам вручили свидетельство о регистрации брака. Заместитель начальника колонии Андрей Быков отметил позитивное влияние подобных мероприятий на осужденных, способствующих их будущей адаптации в обществе.

В колонии № 9 осужденный Анатолий обменялся кольцами с любимой Ксенией, получив свидетельство о браке. Администрация колонии подарила молодоженам длительное свидание в качестве свадебного подарка. Добавим, что мы уже рассказывали о том, что в омских колониях осваивают новые профессии. Так не так давно в одном из учреждений организовали пошивочный цех. Осужденные шьют матрасы и специальные костюмы для дрессировки собак.