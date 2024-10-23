В омских колониях № 7 и № 9 состоялись свадьбы заключенных

В колонии № 9 осужденный Анатолий обменялся кольцами с любимой Ксенией, получив свидетельство о браке. Администрация колонии подарила молодоженам длительное свидание в качестве свадебного подарка. Добавим, что мы уже рассказывали о том, что в омских колониях осваивают новые профессии. Так не так давно в одном из учреждений организовали пошивочный цех. Осужденные шьют матрасы и специальные костюмы для дрессировки собак.