Тела погибших в Узбекистане россиян отправят на родину после судмедэкспертизы

По информации Telegram-канала Baza, Инесса Паперная приехала со спутником в Узбекистан в отпуск. Вечером 20 октября ей пришла посылка. Сотрудники отеля не смогли дозвониться до постоялицы, на стук в дверь тоже никто не ответил. Решили вскрыть номер, где и обнаружили два тела. Позже в ванной комнате номера этажом ниже нашли третье тело.